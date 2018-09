Fred is al 45 jaar buurman van Tata Steel: "We wonen hier heerlijk"

WIJK AAN ZEE - Ze weten niet beter en hebben er bovendien zelf voor gekozen om hier te komen wonen, dus Fred uit Wijk aan Zee hoor je niet klagen over Tata Steel. Als de wind ongunstig staat, dan stinkt het. Maar verder? "We wonen hier heerlijk. Kijk eens wat een groen om ons heen."

Zondag houdt Tata Steel een 'burendag'. Het staalbedrijf nodigt alle buren uit om het eeuwfeest mee te vieren op het festivalterrein waar ze onder meer gast zijn bij de show in een grote tent. Van alle buren wonen Fred en zijn vrouw het dichtst bij het bedrijf, opnog geen vijftig meter van de koudbandwalserij. En dat al 45 jaar en altijd met plezier.

"Ik heb geen last van ze", zegt Fred. "Sterker, door de aanwezigheid van Tata Steel zitten we hier heerlijk vrij. En last van de stank, ach, die is er, maar ik heb er geen problemen mee. Niemand volgens mij in Wijk aan Zee. Anders zou het hele dorp toch al lang leeggelopen zijn?"