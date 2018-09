Jaguar verliest twee voorwielen bij eenzijdig ongeluk in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - De bestuurder van een Jaguar heeft afgelopen nacht een flink ongeluk gehad op N205 ter hoogte van Vijfhuizen. De wagen raakte van de weg, waarna de twee voorwielen van de auto afbraken.

Na het ongeluk gleed de dure auto, zonder voorwielen, tientallen meters door over de weg. In het naastgelegen gras kwam hij tot stilstand

Eén van de wielen was, met het wielas, op de weg terecht gekomen. Het andere wiel werd even later teruggevonden in de middenberm.

Niet gewond

De bestuurder en zijn hondje, die ook in de auto zat, kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Bij de automobilist is een blaastest afgenomen, waar volgens ooggetuigen uit bleek dat hij teveel had gedronken.