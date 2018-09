Deel dit artikel:













Brand in een garagebox in Kwadijk: woning ontruimd Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

KWADIJK - In twee garageboxen op de Reinoud van Brederostraat in Kwadijk woedde vanmorgen een brand. De naastgelegen woning was tijdelijk ontruimd.

Bij de brand heerste ook het gevaar voor ontploffende gasflessen, die in de garageboxen stond. Deze zijn door de brandweer ver van de vlammen gehaald, zodat het ontploffingsgevaar is geweken. De bewoner van de ontruimde woning werd elders opgevangen. Buurtbewoner Dirk van Zonneveld stuurde ons deze video van de brand

Kijk hier naar meer beelden van de brand

