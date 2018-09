EINDHOVEN - Maarten van der Weijden is benoemd tot erelid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Dat gebeurde vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven.

De lange-afstandzwemmer haalde geld op voor onderzoek naar kanker met een Elfstedentocht. Hij had zelf kanker, maar genas. Daarna was hij succesvol op de Olympische Spelen van Peking in 2008.