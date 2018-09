"Liever niet jarig geweest, maar wel punten gepakt"

HELMOND - De jarige Misha Salden was na afloop van Helmond Sport tegen FC Volendam uit z'n hum. De trainer vond dat zijn ploeg onnodig gelijkspeelde.

"We zijn hierheen gekomen om te winnen. We deden het tot de rust prima, maar daarna letten we toch niet op. De tweede goal gaven we ook heel makkelijk weg."

Doelpuntenmaker Enzo Stroo lachte na afloop als een boer met kiespijn. "Ik dacht in de rust dat we hem over de streep zouden trekken. Pissen we weer naast de pot."

"We hebben drie punten en dat is niet goed", aldus Salden. "Ik ben positief ingesteld, maar het is wel moeilijk. De eerste helft verdienden we meer." De trainer ziet geen reden meer voor een verjaardagsfeestje. "Ik zou veel liever niet jarig zijn geweest, als we die punten maar hadden gepakt."