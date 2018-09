"We hebben echt een prachtige prestatie geleverd"

VELSEN-ZUID - Het spel van Telstar tegen TOP Oss (1-0) was niet vloeiend, maar Mike Snoei duldde geen kritische vragen daarover na afloop.

"Dit is geen moment om te genieten van wedstrijden. We stonden voor lul deze week!" doelde Snoei op de blamage tegen AFC (5-0) deze week. "Dan moet je toch blij zijn dat je tegen zo'n verdedigende ploeg drie punten pakt," aldus de trainer. "Dit is wel een ploeg die wint van FC Twente en Sparta. Een ploeg die de boel dichtmetselt achterin."



Rodny Cabral scoorde de enige treffer van de avond. Hij verscheen opgelucht voor de camera. "Dinsdag was eigenlijk schandalig. Ik denk dat we het vandaag hebben goedgemaakt. Iedereen voelde dat we het vandaag moesten rechtzetten."

"We zitten middenin een proces", duidde Snoei op de vernieuwing van de spelersgroep dit seizoen. "Deze jongens doen ook hun stinkende best om de blamage van afgelopen week recht te zetten. Ik denk echt dat we een prachtige prestatie hebben geleverd."