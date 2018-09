Opknapbeurt N200 leidt tot langdurige verkeershinder tussen Halfweg en Amsterdam

HALFWEG - Verkeer dat gebruik maakt van de Haarlemmerweg (N200) moet vanaf maandag voor langere tijd rekening houden met ernstige hinder.

Omdat tussen Amsterdam en Halfweg één rijbaan voor langere tijd wordt afgesloten, moet verkeer in beide richtingen over dezelfde rijbaan. Per rijrichting is dan slechts één rijstrook beschikbaar, wat zeker in de ochtendspits richting Amsterdam het nodige oponthoud zal opleveren.

Behalve op de Haarlemmerweg wordt ook voor andere wegen in het omliggende wegennet extra drukte verwacht. Zo zal ook de verkeersdruk op wegen in Amsterdam Nieuw-West, Westpoort en Halfweg aanmerkelijk toenemen, zo is de verwachting.

Omleidingen

Om de vertraging te voorkomen of tot een minimum te beperken, wordt het verkeer met borden op alternatieve routes geattendeerd. Wie van Haarlem naar Amsterdam rijdt, kan op sommige momenten beter via de A5 of de A9, A4 en A10 rijden. Automobilisten wordt aangeraden de borden langs de weg in de gaten te houden: daarop staat de snelste route met actuele reistijd vermeld.

Behalve groot onderhoud aan de dijk langs de N200 worden er ook nieuwe transportleidingen voor drinkwater aangelegd. Verder wordt er bij Halfweg een nieuwe brug geplaatst en een ecopassage aangelegd.