26 aanhoudingen bij ontruiming universiteitsgebouw in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft aan het begin van de avond 26 mensen opgepakt bij een ontruimingsactie in het P.C. Hoofthuis aan het Singel in Amsterdam. Studenten hadden het pand sinds vanochtend bezet.

De activisten hadden van de driehoek, bestaande uit de gemeente, politie en justitie, tot 15.30 uur de tijd gekregen om het pand te verlaten. Dat deden ze echter niet.

Burgemeester Halsema kwam rond 16.45 uur naar het P.C. Hoofthuis toe. Zij vroeg de studenten die op straat zaten te vertrekken en wilde het pand in om met de anderen te praten. De activisten in het pand lieten dat echter niet toe.

De politie begon ongeveer een kwartier later met de ontruiming. Studenten die voor de ingang van het P.C. Hoofthuis op de Spuistraat zaten, werden een voor een weggesleept en achter het politielint neergezet. De studenten aan de andere kant, op het Singel, gingen uit eigen beweging weg. Niemand van hen is opgepakt.

Lokaalvredebreuk

In het pand zaten daarna nog 26 activisten. Zij zijn wel door de politie opgepakt en worden verdacht van lokaalvredebreuk. Het grootste deel werd in een bus van het GVB naar het politiebureau overgebracht. Rechercheurs zullen hen daar verhoren.

Het pand is inmiddels leeg en de ontruiming is volgens de politie voorbij. De UvA laat aan AT5 weten straks in het P.C. Hoofthuis te gaan kijken hoe groot de schade is.

Bekijk de beelden van de ontruiming hieronder terug: