Kaasmarktseizoen in Alkmaar afgesloten: "Dit seizoen zo'n 400.000 kilo kaas" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Het is de laatste vrijdag van september en dat betekent dat vandaag in Alkmaar de laatste kaasmarkt van het seizoen werd gehouden. "Het was een geweldig seizoen met overwegend goed weer en veel bezoekers", vertelt kaasvader Willem Borst aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Het seizoen loopt van april tot en met september. In die maanden ligt het Waagplein elke vrijdagochtend vol met kaas. "Dit jaar waren 36 kaasmarkten en lag er in totaal zo'n 400.000 kilo kaas op het plein", vertelt Borst. Lees ook: Romantisch huwelijksaanzoek tussen de kazen in Alkmaar Om het seizoen speciaal af te sluiten, organiseerden kinderen van basisschool Durv! een kinderversie van de kaasmarkt. Inclusief kinderkaasvader. In april volgend jaar opent het nieuwe kaasmarktseizoen.