Jong AZ hard onderuit tegen FC Den Bosch

DEN BOSCH - Jong AZ heeft kansloos verloren van FC Den Bosch. In Noord-Brabant gingen de talenten uit Alkmaar met 3-1 onderuit.

Met FC Den Bosch trof Jong AZ een ambitieuze tegenstander. Sinds Kakhi Jordania (de zoon van) de club heeft overgenomen vielen de resultaten echter tegen. Dat ondanks de vele buitenlandse versterkingen.

Grove fout

Jong AZ kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Rauno Sappinen had al hard op de lat geschoten, maar profiteerde even later maximaal van een grove fout van Jasper Schendelaar. De keeper kwam uit om de bal weg te schieten, maar schoot tegen de aanvaller uit Estland aan. Die kon simpel binnenschieten.

Na het Bossche doelpunt mocht Jong AZ het initiatief nemen. Dat leidde zes minuten voor rust bijna tot de gelijkmaker. Ferdy Druijf, topscorer aan de zijde van de Alkmaarders, kopte vlak voor het doel van Wouter van der Steen langs.

Tweede helft

In de tweede helft kon de ploeg van Koen Stam en Michel Vonk de goede lijn niet doortrekken. Oulad Omar had een goede kans op 2-0, maar Schendelaar redde. Op de inzet van Sven Blummel had de doelman echter geen antwoord. De aanvaller rondde een strakke voorzet van Danny Verbeek prima af.

De Alkmaarders konden weinig meer inbrengen tegen de Bosschenaren. Een kwartier voor tijd kon FC Den Bosch counteren en Omar rondde af. Ferdy Druijf redde de eer voor Jong AZ. Hij schoot een vrije trap prachtig binnen en zette daarmee een 3-1 eindstand op het bord.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen, Romat, Kersten, Velkov, Van der Winden, Felida, Verbeek, Beltrame, Blummel, Sappinen, Gashi

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Savastano, Weigelt, Kramer, Wijndal, Hoedemakers, Dekker (Kaandorp/71), Goudmijn (Duin/71), Druijf, Jacobs, Reijnders