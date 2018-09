Gerestaureerde wierschuur Hippolytushoef wint architectuurprijs

HIPPOLYTUSHOEF - De vorig jaar geopende vergaderlocatie Wierschuur Nieuwland in Hippolytushoef heeft de Arie Keppler Prijs gewonnen.

De prijs wordt gezien als dé Noord-Hollandse prijs voor gerealiseerde projecten en beleidsplannen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed. In totaal werden vijf projecten bekroond, waaronder vier in Amsterdam. Wierschuur Nieuwland is het enige niet-Amsterdamse project dat dit jaar is bekroond.

Wierschuur Nieuwland heeft gewonnen in de categorie 'herbestemming en hergebruik', waarmee de jury de 'transformatie van een vervallen wierschuur tot een duurzame, hoogwaardige vergader- en trainingslocatie' prijst. De schuur aan de Stroeërdijk is opgeknapt met geld van de provincie, die de ontwikkelaar met 'het beste idee voor herbestemming' subsidie toekende.

Amsterdamse winnaars

In de categorie 'placemaking' trok het Van Eesteren Paviljoen in Amsterdam aan het langste eind. De categorie 'sociale cohesie en leefbaarheid' is gewonnen door de Kindercampus Zuidas, dat door de jury 'een aaibare boshut in een gelikte dozenwereld' wordt genoemd. W99, een verzameling karakteristieke gebouwen aan de Amstel die zijn omgetoverd in 22 woningen, heeft gewonnen in de categorie 'stedelijke verdichting'.

De publieksprijs gaat naar een project in de Amsterdamse Van der Pekbuurt. Dat project wordt geprezen omdat het 'bewijst dat een mooie en authentieke omgeving grote impact heeft op de sociale veiligheid en buurtcohesie'.

Bekijk hieronder beelden van de winnende Wierschuur Nieuwland in Hippolytushoef.