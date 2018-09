Verrassende nederlaag voor Jong Ajax tegen FC Eindhoven

AMSTERDAM - Jong Ajax is hard onderuit gegaan tegen laagvlieger FC Eindhoven. De kampioen van vorig jaar verloor vorige week van koploper Go Ahead Eagles en dacht tegen laagvlieger FC Eindhoven weer punten te kunnen halen. Dat viel vies tegen: de Amsterdammers gingen met 0-3 onderuit.

Jong Ajax kon niet beschikken over Perr Schuurs, Mitchell Bakker en Ryan Gravenberch. De drie jongelingen speelden woensdag in de beker tegen Te Werve (0-7) voor het eerste elftal.

Goede start FC Eindhoven

De Eindhovenaren vlogen uit de startblokken en overrompelde daarmee Jong Ajax. Na tien minuten spelen was het Alvin Daniels die de score opende. Een lange ingooi werd niet goed verwerkt door de Amsterdammers en de spits joeg de bal tegen de touwen. Even later was het opnieuw raak. Een lage corner werd prachtig verlengd door Siebe van der Heyden. Zijn hakje werd ingekopt door een duikende Colin Seedorf.

Penalty

Na twintig minuten kreeg Jong Ajax de kans om iets terug te doen. Scheidsrechter Ingmar Oostrom wees naar de stip nadat een Ajacied naar beneden was getrokken. Kaj Sierhuis benutte de penalty echter niet: hij schoot de bal hoog op de rechterpaal.

De bezoekers bleven gevaarlijk. Op slag van rust zorgde Jong Ajax-keeper Dominik Kotarski ervoor dat het geen 0-3 werd. Hij bleef lang staan in het één-op-één-duel met Elton Kabangu.

Gevaarlijk Jong Ajax

In de tweede helft dacht Jong Ajax wat terug te kunnen doen. Jurgen Ekkelenkamp en Sierhuis waren dichtbij een treffer. Jay Idzes van FC Eindhoven zag een bal bijna in eigen doel vallen toen hij hem ongelukkig raakte.

De Amsterdammers bleven aanzetten, maar moest oppassen voor de counter. Vijf minuten voor tijd ging het alsnog mis. De jonge verdedigers van Jong Ajax werkten de bal niet goed weg. Elton Kabangu schoot de bal in de verre hoek. Het was gelijk het laatste doelpunt van een verdiende nederlaag voor de Amsterdammers: 0-3.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Bakboord, Pasquali (Ylätupa/77), Botman, Kemper, Ekkelenkamp, Bijleveld, De Wit (Da Silva/72), Cerny, Sierhuis, Johnsen

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels, Seedorf, Loof, Van der Heyden, Raaijmakers (Ekangamene/79), Essikdal, Van den Boomen (Jordania/90), Idzes, Lopes (Sam/66), Daniels, Kabangu