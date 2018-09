Telstar richt zich op na blamage in beker

VELSEN-ZUID - Telstar heeft een zwaarbevochten overwinning geboekt op TOP Oss. De ploeg van Mike Snoei won met 1-0 tegen de ploeg uit Oss na een zenuwslopend slot. Daarmee doen de Velsenaren goede zaken in de eerste periode van de Keuken Kampioen Divisie.

Telstar kent een wisselvallig seizoen en verloor de laatste twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De blamage in de beker van afgelopen dinsdag tegen AFC (5-0) kwam daar nog eens bovenop.

Toine van Huizen deed niet mee bij Telstar, hij was geschorst door zijn rode kaart tegen AFC. Ook Adham El Idrissi en Frank Korpershoek ontbraken, beide spelers waren niet wedstrijdfit.

Doelpunt Cabral

De wedstrijd kwam aardig op gang. De Witte Leeuwen waren in de eerste twintig minuten al een paar keer gevaarlijk en Donny van Iperen dacht zelfs gescoord te hebben. Zijn kopbal uit een corner leek er in te gaan, maar Nick Olij redde geweldig. De keeper had echter geen antwoord op Rodny Cabral. Na een prima één-tweetje stormde de aanvaller van Telstar het strafschopgebied binnen en schoot de bal laag binnen.

Telstar komt goed weg

Vlak na rust kwam de ploeg uit Velsen-Zuid goed weg. Elso Brito kreeg geel waar dat zomaar rood had kunnen zijn. Hij haalde Delano Ladan neer, op dat moment de doorgebroken man. De vrije trap werd overgeschoten door Phillipe Rommens.

De beide ploegen lieten niet veel zien in de tweede helft. Toch bleef het met slechts één doelpunt spannend voor de aanhangers van Telstar. Met nog een kwartier te spelen was TOP Oss dichtbij een treffer. Stuy van der Berg kreeg de bal er bijna in nadat Jeroen Houwen een hoekschop miste. De bal werd van de lijn weggewerkt.

Slotoffensief

Het bleek de aanvang voor een waar slotoffensief van TOP Oss. Bryan Smeets was een paar keer erg gevaarlijk voor het doel van Houwen, maar Telstar hield het met hangen en wurgen vol: 1-0.

Lees ook: "We hebben echt een prachtige prestatie geleverd"

Opstelling Telstar: Houwen, Cabral, Van Iperen, Van Heertum, Brito, Mertens (Seager/82), Scott (Lynen/61), Van Haaren (Van der Laan/75), Najah, Van Doorm, Springer

Opstelling TOP Oss: Olij, Asmelash (Van der Biezen/84), Pique, Van den Herik, Fleuren (Jansen/73), Van der Sluys, Rommens, Nieveld, Smeets, Oratmangoen (N'koyi/62), Ladan