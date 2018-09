Holland Casino opent nieuwe vestiging in Amsterdam-West met vuurwerk en lichtshow

AMSTERDAM - Holland Casino Amsterdam West heeft gisteren zijn officiële grand opening beleefd. Het casino is gevestigd in het VEN Amsterdam-gebouw langs de A10, en ligt daarmee op loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk.

"Ideaal gelegen en goed bereikbaar voor onze doelgroep, de Noord-Hollanders", zegt Erwin van Lambaart CEO van Holland Casino tegen NH nieuws. Onder anderen Fedde Le Grand, Trijntje Oosterhuis en Berget Lewis openden met een lichtshow en vuurwerk de derde vestiging in Noord-Holland. Bovendien is het voor de casinoketen de eerste volledig nieuwe vestiging in twaalf jaar.

"Ik ben er trots op dat wij vanavond na twaalf jaar weer een nieuw casino kunnen openen waar onze gasten een unieke, sfeervolle avond uit kunnen beleven. Met Holland Casino Amsterdam West dragen wij bij aan de ontwikkeling van Amsterdam Sloterdijk en complementeren wij onze aanwezigheid in de metropool Amsterdam", besluit van Lambaart.