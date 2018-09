Schiphol: geen andere aanpak agressieve passagiers nodig

SCHIPHOL - Er komt geen meldpunt voor luchthaven- en horecapersoneel op Schiphol waar agressieve passagiers kunnen worden gerapporteerd nog voor ze het vliegtuig instappen. Dat laat een woordvoerster van Schiphol aan NH Nieuws weten naar aanleiding van de oproep van de vakbond voor cabinepersoneel. De bond vindt dat de luchthaven te weinig doet aan preventie.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het aantal agressieve passagiers dat aan boord van vliegtuigen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen stapt, stijgt nog ieder jaar. Voor de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is de maat vol: zij wil dat Schiphol meer verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat agressievelingen tijdens een vlucht kunnen toeslaan.

Lees ook: Nederlands cabinepersoneel: Schiphol, doe iets tegen agressieve passagiers

De VNC wil dat Schiphol een voorbeeld neemt aan London Gatwick, waar volgens de bond luchthaven- en horecapersoneel getraind is in het herkennen, aanpakken en melden van amokmakers. Een meldpunt zou grondpersoneel de mogelijkheid geven agressieve reizigers te rapporteren. Via dat meldpunt kan dan voorkomen worden dat zo'n passagiers langs de gate komt.

Verantwoord schenken van alcohol

Schiphol ziet niets in zo'n aanpak en zegt dat horecapersoneel getraind is in het 'op verantwoorde wijze van schenken van alcohol'. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport is drank- en drugsmisbruik een van de grootste oorzaken van agressie aan boord. Ook zegt Schiphol dat securitymedewerkers toezicht houden en dat de Koninklijke Marechaussee waar nodig kan ingrijpen. Tenslotte laat Schiphol NH Nieuws weten dat passagiers ook mogen worden geweigerd door de luchtvaartmaatschappijen zelf.

Het aandeel agressieve passagiers is volgens de luchthaven een fractie (1038 meldingen in 2017) van het totaal aantal reizigers (68,5 miljoen). Omdat naar die overlastgevers volgens Schiphol al voldoende aandacht uitgaat, zal de luchthaven het beleid niet aanpassen.