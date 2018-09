Punt voor FC Volendam na doelpuntrijk duel

HELMOND - FC Volendam heeft gelijkgespeeld tegen Helmond Sport. In de wedstrijd in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie werd het 2-2, waarmee beide ploegen niet veel opschieten.

Trainer Misha Salden kon nog niet beschikken over keeper Jordi van Stappershoef (lichte hersenschudding, red.) en Cas Peters. Ook Boy Deul was niet fit genoeg, daarom keerde Nick Doodeman terug in de basis.

Fris FC Volendam

In de eerste minuten van de wedstrijd was te merken dat de Volendammers met een doel naar Helmond waren afgereisd. Het elftal van Misha Salden oogde fris. Toch waren de grootste kansen in de eerste helft voor Helmond Sport. Joeri Poelmans zag zijn schot geblokt worden ter hoogte van de penaltystip. Na een half uur brak Furhgill Zeldenrust door aan de linkerkant. Zijn harde schot werd gestopt door Mitchel Michaelis, die de bal verwerkte tot hoekschop.

Stroo scoort

De toeschouwers hielden vijf minuten voor rust hun adem in. Vlak daarvoor hadden ze Kelvin Visser op de grond vervelend op de grond zien vallen. Na medische verzorging kon de Volendammer weer door, om in de rust gewisseld te worden. Voor het zover was kon hij nog juichen voor zijn ploeg. Enzo Stroo benutte een fout van Dean Koolhof, die de bal zo inleverde. De bal verdween in de lange hoek: 0-1.

Spannende tweede helft

Dat fijne gevoel werd snel teniet gedaan. Een mooie aanval van de thuisploeg vanaf de rechterkant werd afgemaakt door Joeri Poelmans. Hij schoof de lage voorzet aan de rand van het strafschopgebied in de korte hoek van Michaelis binnen.

Helmond Sport rook bloed en zette extra aan. FC Volendam moest alle zeilen bijzetten, zoals Darryl Bäly na een kleine zeventig minuten spelen. Hij haalde Richelor Sprangers neer, die anders vrij op het doel af kon lopen. Het hielp niet: Zeldenrust krulde de vrije trap die daar op volgde prachtig in het doel via de binnenkant van de paal.

Gelijkmaker

Salden liet het er niet bij zitten en wisselde aanvallend. Nog geen drie minuten later stond het alweer gelijk. Martijn Kaars kwam alleen voor het doel van Stijn van Gassel, bleef koel en wipte de bal prima binnen.

Een hectische slotfase volgde. De uitploeg had zelfs nog kunnen winnen. De grootste kans, een vrije trap, werd naastgeschoten door Nick Runderkamp. Toch bleef het bij een gelijkspel, waar beide ploegen niet veel mee opschieten. FC Volendam staat negentiende met drie punten, Helmond Sport met vier.

Opstelling Helmond Sport: Van Gassel, Verkennis, Meijers, Knops, Poelmans, Koolhof, Swinnen, Van der Gaag, Sprangers (Wesdorp/83), Naudts, Zeldenrust

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser (Plat/46), Runderkamp, Kaars, Doodeman, (Deul/71), Stroo (Ten Den/71), Berenstein