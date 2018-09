Deel dit artikel:













Weer draai in strijd om Vomar in Heemstede: supermarkt komt er toch Foto: NH Nieuws / Roderick de Veen

HEEMSTEDE - Het college van B en W in Heemstede gaat de komst van een Vomar in het centrum van het dorp toch niet tegenhouden. In plaats daarvan kiest het college voor het verbeteren van het bouwplan.

De komst van de Vomar is al jarenlang een heet hangijzer in Heemstede. De supermarkt zoekt al ruim tien jaar een nieuwe plek. De winkel zit nu in het noordelijk deel van winkelstraat de Binnenweg en wil zich centraler vestigen. Die verhuizing is omstreden omdat de direct omwonenden van de nieuwe plek veel hinder gaan ondervinden. Minder zicht, geluidoverlast en vrachtwagens door de straat. Lees ook: Terugblik Hete Hangijzers: toch een Vomar in Heemstede Eind vorig jaar leek er eindelijk een einde te komen aan de jarenlange strijd. De gemeenteraad stemde toen in met de verhuizing van de Vomar naar het centrum van het dorp. Maar het nieuwe college vertraagde de komst van de supermarkt afgelopen zomer in het diepste geheim met zeker een jaar, tot ongenoegen van de oppositie. Verbeteringen bouwplan

Het college heeft deze week besloten om de supermarkt tóch niet tegen te houden. Samen met Hoorne Vastgoed zijn er afspraken gemaakt om het bouwplan te verbeteren. "Uit de gevoerde gesprekken en de extern ingewonnen adviezen is gebleken dat het tegenhouden van de supermarkt te veel (financieel) risico met zich meebrengt", aldus de gemeente. Lees ook: Oppositie in Heemstede woedend over draai met Vomar Het bouwplan is verbeterd op het gebied van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid voor omwonenden, de uitstraling op de Binnenweg en de duurzaamheid. De afspraken worden zo snel mogelijk vastgelegd in een overeenkomst. Daarna zal de raad worden voorgesteld het voorbereidingsbesluit dat deze zomer werd genomen, waarin de bouw zeker een jaar werd tegengehouden, in te trekken. Wanneer de supermarkt dan ook eindelijk kan en gaat bouwen, is nog niet duidelijk.