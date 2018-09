Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Skipiste verandert in walhalla voor honden Foto: NH Nieuws

VELSEN-ZUID - Twee keer per jaar verandert de skipiste van SnowPlanet in een walhalla voor honden. Dat is traditioneel vlak voordat er een nieuwe sneeuwlaag wordt aangelegd. Dat gebeurt vannacht. Morgen is SnowPlanet weer het domein van skiërs en snowboarders, vandaag was het even van de honden. Elk uur verschijnt een ander ras in de arena.

Rond 11.00 uur zijn de husky's aan de beurt. Je kunt ze al van grote afstand horen blaffen. "Ik weet niet wat het is, maar ik heb het gevoel dat ze een week geleden al in de gaten hadden dat we hier naartoe zouden gaan", zegt de eigenaar van husky Skippa. "Ze vindt dit echt geweldig." Hij heeft bijna drie uur in de auto gezeten om vanuit België naar Velsen-Zuid te rijden, maar heeft dat er graag voor over. "De honden genieten en wij als liefhebbers vinden het mooi om te zien hoe onze hond geniet." Rennen en vliegen

Voor alle honden, en hun baasjes niet te vergeten, is het vandaag een uitje. Maar er is geen hond die meer van sneeuw houdt dan de husky. Ze zijn gek op ravotten en werken. "Er zijn baasjes die denken dat het een hond is die voor de open haard wil liggen", zegt een man. "Dat is inderdaad een mooi plaatje. Maar deze dieren moeten niet liggen. Ze moeten rennen en vliegen."