HOOFDDORP - Door een autobrand op de A5 staat er tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp momenteel een kilometerslange file.

Bij de brand komt veel rook vrij. Die trekt over de A5 en hindert het verkeer in beide richtingen. Rond 16.45 uur sloot Rijkswaterstaat de weg 'tijdelijk even af'.

Hoe lang de afsluiting nog duurt is niet bekend. Verkeer richting Haarlem moet voorlopig omrijden via de A4 en de A9.