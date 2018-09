Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop bij aanrijding in Haarlem Foto: NH Nieuws / Dimitri Walbeek

HAARLEM - Bij een aanrijding op de hoek van de Schoterweg en het Soendaplein in Haarlem is vanmiddag een bestelauto over de kop geslagen.

De bestelauto zou op een voorrangsweg hebben gereden toen de andere auto plotseling de weg op draaide. Uitwijken lukte niet meer. De auto's knalden op elkaar, waardoor de bestelbus door de lucht vloog en op de kop terechtkwam. De inzittenden van de bestelauto zijn ongedeerd. De bestuurder van de andere auto is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.