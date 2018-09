Confrontatie tussen politie en studenten dreigt bij bezetting universiteitsgebouw in Amsterdam

AMSTERDAM - De mobiele eenheid staat met meerdere busjes klaar bij het P.C. Hoofthuis in het centrum van Amsterdam. De vestiging van de Universiteit van Amsterdam wordt sinds vanochtend bezet door een groep studenten. Zij moesten van de school uiterlijk om 15.30 uur weg zijn.

De studenten hebben zich verzameld voor de ingang en in het gebouw zelf. Vanochtend barricadeerde een groep studenten de ingang van het gebouw met stoelen. De groep protesteert onder meer tegen het gebrek aan diversiteitsbeleid, het bezuinigingsbeleid van het kabinet en de enorme werkdruk op de universiteit. Inmiddels hebben veel studenten zich bij hen aangesloten.

De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de studenten. De burgemeester, politie en justitie kijken of het pand ontruimd moet worden. In de straten zijn tientallen agenten op de been en zijn meerdere straten afgezet. Trams worden omgeleid.

