De Ligt kan spelen tegen Fortuna Sittard

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt is terug van zijn knieblessure. De verdediger van Ajax lag er drie wedstrijden uit en kan niet wachten om weer op het veld te staan. "Voor mijn gevoel is de week erg lang geweest."

De Ligt gleed vorige week tijdens de training uit met zijn rechterbeen, terwijl zijn linkerbeen bleef staan. "Daardoor zat er een verrekking in", aldus de Ajacied. "Het had erger kunnen zijn, maar gelukkig is dat niet zo."

Knarsetanden op de bank

Afgelopen zondag keek De Ligt toe hoe zijn ploeggenoten hard onderuit gingen tegen PSV. "Ik heb me opgevreten. Je ziet dat de ploeg het lastig heeft." Op de vraag of de aanvoerder werd gemist, blijft hij bescheiden: "Ik vind mezelf niet onmisbaar. Je weet nooit of het met mij erbij beter was gegaan."

"Dit moet een incident zijn, het mag niet door gaan werken in onze speelwijze. We moeten elkaar vertrouwen en de boel bij elkaar houden om het gewenste niveau te behalen."