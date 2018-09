In hoger beroep twaalf jaar cel geëist voor 21 jaar oude moord op Alkmaarse autodealer

SCHAGEN - Tegen de 47-jarige Pieter K. die 19 jaar geleden werd veroordeeld voor de moord op de Alkmaarse autodealer Pieter Teunissen, is vandaag in hoger beroep een drie jaar langere celstraf geëist.

Teunissens lichaam werd op 31 augustus 1997 aangetroffen in een auto in Schagen. Een dag eerder was hij in het gezelschap van potentiële autokopers Pieter K. en Johnny Z. voor een proefrit bij zijn bedrijf vertrokken. De mannen zouden van plan zijn geweest Teunissen onderweg op straat te zetten en er met die auto vandoor te gaan, om die op een later moment te verkopen.

Het liep anders: al snel nadat het drietal was weggereden, nam K. - die op de achterbank zat - autohandelaar Teunissen in een wurggreep. Pas veertig minuten later - toen ze ter hoogte van Schagen reden - liet K. hem los: Teunissen was toen al overleden. Nadat ze bijna 2.000 gulden uit z'n portemonnee hadden gehaald, parkeerden ze de auto op een parkeerplaats in Schagen en lieten daarin het levenloze lichaam van Teunissen achter.

Naar de Fillipijnen

Z. werd kort na de fatale proefrit aangehouden en veroordeeld. K. koos echter eieren voor z'n geld, liet zich uitschrijven uit het bevolkingsregister en verkaste naar de Fillipijnen. Toch slaagde hij er daarmee niet in vervolging te voorkomen: in 1999 legde de rechter hem bij verstek een gevangenisstraf van negen jaar op voor doodslag en ontvoering.

Ruim 18 jaar lang slaagde hij erin uit handen van justitie te blijven, maar dat veranderde toen de Filipijnse autoriteiten hem begin 2016 tot ongewenst vreemdeling verklaarden. Ze zetten hem op een vlucht naar Schiphol, waar hij direct na aankomst werd opgepakt. Toch nam hij geen genoegen met het vooruitzicht van negen jaar cel en tekende hoger beroep aan tegen het toen zeventien jaar oude vonnis.



Met de wetenschap van nu had hij dat wellicht niet gedaan, want het OM in Amsterdam eiste vandaag een celstraf van twaalf jaar tegen de man. Behalve van de twee eerder genoemde feiten wordt hij nu ook verdacht van diefstal, al valt die aanklacht in het niet bij doodslag en ontvoering.

'Stilzwijgend en ongestraft'

De advocaat-generaal is er van overtuigd dat K. Teunissen opzettelijk heeft vermoord. Bovendien rekent het OM het hem zwaar aan dat hij met zijn vlucht naar de Filipijnen heeft geprobeerd zijn straf te ontlopen. "Door zijn handelen heeft verdachte blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect van het leven van een ander. [...] Hij heeft er voor gekozen zijn leven al die jaren stilzwijgend en ongestraft voort te zetten in de kennelijk hoop dat hij ongestraft zou blijven."

Het OM pleit voor een zware straf, ook omdat het verdriet voor de nabestaanden immens groot is en hun verlies onherstelbaar. "Ook na twee decennia roept het zoveel emoties op dat de nabestaanden te kennen hebben gegeven niet in staat te zijn de zitting te kunnen bijwonen."