Man betrapt drietal en wordt beroofd in Wijdenes: politie schiet bij achtervolging Foto: Politie

WIJDENES - Een man is afgelopen nacht overvallen door drie mannen in Wijdenes. De man had het drietal even daarvoor betrapt bij een huis aan de Lekerweg.

Wat de mannen bij het huis van plan waren, is niet duidelijk. Na de beroving sloeg het drietal van 18, 20 en 21 jaar op de vlucht met een auto. Agenten zagen die auto kort daarop rijden op de N506 bij Hoorn. Nadat de auto aan de kant was gezet werd het één mannen te heet onder de voeten. Hij zette het op het lopen, waarop een van de agenten in de lucht schoot. Het drietal werd uiteindelijk aangehouden. Pistool

De auto, een blauwe BMW, is in beslag genomen en helemaal uitgekamd. De politie trof een pistool aan waarvan de herkomst wordt onderzocht.