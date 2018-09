Poes verstopt zich in motor en maakt kilometerslange reis

ASSENDELFT - Poes Binkie uit Assendelft was al bijna twee weken vermist, totdat zij opeens opdook in Amsterdam. De dierenambulance moest haar bevrijden uit de motor van een motor. "We zien vaker dat katten onder de motorkap van een auto kruipen, maar dit is wel heel uitzonderlijk."

Baasje Sandra Rietveld is dolgelukkig dat Binkie terecht is. "We hadden de hoop al bijna opgegeven. Binkie is een heel lieve poes, maar normaal gesproken erg angstig. Ze komt de tuin nauwelijks uit."

Toen de poes spoorloos verdween en na twaalf dagen nog altijd niet terecht was, vreesde Sandra het ergste. Totdat ze opeens een belletje kreeg van de Dierenambulance Amsterdam. Met het hele gezin haalden ze Binkie op. "Ze is heel dun geworden en ze heeft een wond op haar buik, maar het gaat inmiddels weer goed met haar."

Mysterie

Hoe de poes van Assendelft in Amsterdam-Oost is beland, is een klein mysterie. "Op Facebook heeft zich iemand gemeld die een rode, langharige kat onder zijn motorkap van zijn auto heeft gevonden," vertelt Sandra. "Hij is van Zaandam naar Amsterdam gereden en heeft daar de dierenambulance gewaarschuwd."

Lees ook: Hond Maya na 12 dagen herenigd met baasje: "Ik heb haar terug!"

Of het beestje is overgestapt van auto naar motor en hoe zij van Assendelft in Zaandam is beland - of dat het hier om een andere kat gaat - blijft een raadsel. Maar bij de dierenambulance weten ze het zeker. "Het was een gekke dag met een kat die naar beneden viel en een hondje uit Edam dat in de Warmoesstraat in Amsterdam werd gevonden, maar Binkie spande de kroon met de motor!"