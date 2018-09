Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe werkplekken voor startups in Amstelveen Foto: Shutterstock

AMSTELVEEN - Aanbieder van werkplekken Merkspace gaat een vestiging openen op Kronenburg in Amstelveen. In het gebouw is ruimte voor zogenoemde co-working spaces en privékantoorruimten. Daardoor is het geschikt voor zowel startups als grote organisaties.

Wethouder Floor Gordon: "We zijn er trots op dat een innovatief bedrijf als Merkspace voor Kronenburg kiest en hebben de eerste startup-bijeenkomst al georganiseerd." Merkspace zit al in het centrum van Amsterdam en wilde ook graag een locatie in de buurt van de Zuidas. In oktober gaat het gebouw in Amstelveen open.