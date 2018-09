Mijlpaal voor John van den Brom: "Trots. Mijn naam zal hier voortleven."

ALKMAAR - Voor 182e keer zit John van den Brom dit weekend op de bank als coach van AZ. Dat betekent dat hij dan de langstzittende trainer uit de hele Alkmaarse historie is. "Ik meen het echt, ik vind het hartstikke leuk."

John van den Brom nam eind september 2014 de plek over van Marco van Basten. Nu vier jaar later is hij Georg Kessler (177 duels) en Louis van Gaal (181 duels) voorbij gestreefd. "Ik ben trots, dat ik hier in mijn vijfde seizoen zit en dat ik dan de langstzittende trainer ben."

"Naam blijft voort leven"

Opvallend is dat Van den Brom voor zijn komst naar AZ vaak het verwijt kreeg dat hij snel van club naar club hopte. Nu staat zijn naam in ieder geval voor lange tijd in de Alkmaarse geschiedenisboeken. "Ook al ben ik hier weg, mijn naam zal hier voort blijven leven."

"Aardig op de rit"

Zondag is PEC Zwolle de tegenstander op het feestje van de jubilaris. De Zwollenaren wonnen afgelopen weekend op bezoek bij FC Emmen met 1-0. Ondanks die overwinning maken ze een matig seizoen door. De ploeg van John van het Schip staat namelijk veertiende. "Ze zijn een aantal jongens kwijt geraakt. Ik denk dat ze het nu weer aardig op de rit hebben. Ze hebben de laatste twee uitwedstrijden gewonnen."

"We krijgen een elftal, dat wil voetballen. Ze zijn gevaarlijk in de aanval en spelen altijd heel hoog." Analyseert de Alkmaarse coach de tegenstander van dit weekend. Eerder deze week bekerde AZ nog vrij eenvoudig door. De Alkmaarse club won met 6-0 op bezoek bij Alcides in Meppel.

Vlaar en Koopmeiners fit

Waarschijnlijk keert Ron Vlaar ten koste van Pantelis Hatzidiakos terug in de basis. Vlaar deed de afgelopen wedstrijden niet mee vanwege een blessure. Ook Teun Koopmeiners had wat fysieke ongemakken. De middenvelder trainde apart afgelopen week, maar staat hoogstwaarschijnlijk gewoon in de basis.

AZ - PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur en is van begin tot eind Live te volgen op deze site en op de facebookpagina NH Sport.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Van den Brom.