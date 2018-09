Deel dit artikel:













Haarlemse soldaat herbegraven op Militaire Ereveld Grebbeberg Foto: Ronald Hoeks/Landmacht

HAARLEM - Op verzoek van zijn familie is vanmorgen Haarlemmer Petrus van der Velden herbegraven op een militaire begraafplaats in Rhenen. De 20-jarige soldaat Van der Velden kwam op 11 mei 1940 om het leven na een gevecht met Duitse parachutisten. Sindsdien lag hij in Haarlem begraven.

Het graf van Van der Velden had de beschermde status van Rijksoorlogsslachtoffer, wat betekent dat het graf niet geruimd mag worden. Herbegrafenissen vinden plaats op het moment dat familieleden van oud-militairen aangeven dat ze het graf niet meer kunnen onderhouden of als graven al heel lang niet goed onderhouden zijn en begraafplaatsen geen familie meer kunnen traceren. Petrus van der Velden

Van der Velden werd op 30 maart 1920 geboren in het toenmalige Schoten, het huidige Haarlem-Noord. In 1940, hij woonde nog bij zijn ouders, werd hij opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Hij maakte vervolgens onderdeel uit van een bataljon dat militaire vliegvelden moest beveiligen en verdedigen. Op 11 mei 1940 sneuvelde hij tijdens felle gevechten met Duitse parachutisten, nabij vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland. Herbegrafenis

De Koninklijke Landmacht en de Oorlogsgravenstichting zijn verantwoordelijk voor de herbegrafenissen van, zoals zij het zelf omschrijven, 'hen die in mei 1940 het hoogste offer brachten voor vrede en veiligheid'. Naast Petrus van der Velden werd vandaag ook oud-soldaat Hendricus Johannes Antonius Verbruggen uit Dreumel op het Militaire Ereveld Grebbeberg in Rhenen herbegraven. Militairen van de 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers uit Oischot verzorgden het ceremonieel tijdens de twee herbegrafenissen.