Bewoner beschoten woning Schagen: "Ben wel wat gewend, maar hier schrik ik van"

SCHAGEN - De bewoner van het rijtjeshuis in Schagen dat gisteravond werd beschoten, is aan de dood ontsnapt. Dat zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik ben wel wat gewend, maar hier schrik ik van."

Buurtbewoners hoorden rond 22.00 uur meerdere knallen in de straat. Al snel werd duidelijk dat de schoten waren gericht op een van de huizen. De kogels veroorzaakten meerdere gaten in een voordeur en in het gras bij het huis werd een kogelhuls gevonden.

"Ik wil er niet over nadenken", vervolgt de bewoner van het beschoten huis. "Als ik mijn jas had gepakt, was ik misschien wel dood geweest." Hij zegt te weten wie de schutter is. "Ik vind het vervelend voor de buurt dat dit gebeurt."

'Ik vertrouw het niet'

De buurtbewoners verkeren ondertussen in grote angst door de aanslag. Zij voelen zich niet meer veilig in de doorgaans rustige woonwijk. Voor de buren waren het gisteravond angstige momenten. "Ik ben zo geschrokken en voel me niet meer veilig. Godzijdank heeft de schutter niet per ongeluk het huis geraakt van de buren. Daar woont namelijk een jong gezin", aldus een bezorgde buurtbewoner.

Een andere buurtbewoner is niet verbaasd over de beschieting. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was", vertelt een buurman. "Het verbaast me niks dat er daar iets gebeurt. Ik vertrouw het niet."

Geen verdachte

Er is nog geen verdachte aangehouden. Mensen die iets hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.