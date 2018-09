Haarlemse Lizzy van der Waart in finale van NK Striptekenen

HAARLEM - Morgen is de grote dag voor Lizzy van der Waart. De Haarlemse, die in de tweede klas van het Eerste Christelijk Lyceum zit, doet mee aan de finale van het Nederlands Kampioenschap Striptekenen, in de leeftijdscategorie van twaalf tot en met veertien jaar.

Thuis aan de keukentafel, waar ze vaker zit te tekenen, blikt Lizzy vooruit op de finaledag aanstaande zaterdag in Breda. Ze tekende al stripfiguurtjes toen ze een kleuter was. "Ik doe het gewoon voor de lol, om mezelf te ontspannen. Als ik klaar ben met mijn huiswerk, pak ik pen en papier en dan ga ik lekker tekenen."

Skuno

Lizzy hoorde op school van het NK Striptekenen. Wie mee wilde doen, moest een kort stripverhaal opsturen naar de organisatie en dat deed ze dan ook. Ze maakte een strip met in de hoofdrol haar 'vaste karakter' Skuno.

De strip viel erg goed bij de jury. "En toen kreeg ik ineens te horen dat ik in de finale zit, ik was heel verrast", lacht Lizzy.

De finale

De finale is dus zaterdag in Breda, maar wat houdt zo'n finale striptekenen nou precies in? Lizzy legt het even uit. "Ik en de andere finalisten krijgen twee uur de tijd om een nieuw stripverhaal te tekenen, maar we weten nog niet wat het thema is. Dat horen we pas op het laatste moment. We gaan het zien, ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen."