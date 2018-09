Informatiebalies Schiphol verdwijnen: "Ik word vervangen door een praatpaal"

SCHIPHOL - De bekende gele informatiebalies op Schiphol gaan verdwijnen. Volgens de luchthaven hebben reizigers meer behoefte aan digitale hulp op hun smartphone, dan dat ze naar een van de zeven balies moeten lopen. Zestig medewerkers verliezen hun baan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanaf begin volgend jaar kunnen reizigers op Schiphol 24 uur per dag contact opnemen met een medewerker van Schiphol via telefoon, Whatsapp, chat en zestien selfservicepunten in de terminals. Die selfservicepunten noemt een anonieme baliemedewerker 'praatpalen', die de zestig medewerkers overbodig zullen maken.

De medewerker laat NH Nieuws weten dat het personeel gisteren is ingelicht. Het informatiebaliepersoneel is niet direct in dienst van Schiphol, maar bij het externe Vebego. Schiphol heeft een ander bedrijf gevonden dat vanaf volgend jaar de informatievoorziening op zich zal nemen.

Praatpaal

"Ik word vervangen door een praatpaal", zegt deze medewerker, die er niet veel van gelooft dat er voor de zestig gedupeerden nieuw werk gevonden zal worden op Schiphol. De luchthaven zegt dat er met Vebego "wordt gestreeft om de medewerkers van werk naar werk te begeleiden."

De reizigers die NH Nieuws op Schiphol sprak, stonden ook niet te juichen om het nieuws.