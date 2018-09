Meer reizigers voor hogesnelheidstrein Thalys

AMSTERDAM - BRUSSEL - Thalys heeft een recordzomer achter de rug. Het aantal treinreizigers tussen Amsterdam en Parijs is deze zomer met 10 procent toegenomen. Het aantal passagiers in de rode hogesnelheidstrein nam toe tot met 6,5 procent vergeleken met vorige zomer.

In juli en augustus zijn meer dan 1,3 miljoen reizigers vervoerd tussen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Dat is 6,5 procent meer dan vorig jaar zomer. Met name het traject tussen Amsterdam en Parijs is populair en zag een flinke toename van het aantal treinreizigers. Dat gold zowel voor de route Amsterdam - Brussel als van Brussel naar Parijs.

Izy, de goedkopere variant, liet een groei van 17 procent noteren op het traject Brussel - Parijs. Ook de lijn naar Marseille trok meer reizigers. Volgend jaar wordt het netwerk van Thalys uitgebreid met de bestemming Bordeaux.

Thalys International bestaat ruim twintig jaar en is eigendom van de Franse, Belgische en Duitse spoorwegen. NS is een strategische partner.