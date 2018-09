Mariakerk Heemskerk heeft 'eindelijk' kruis terug: "Prachtig!"

HEEMSKERK - Het is een mooie dag voor de Mariakerk in Heemskerk. Onder toeziend oog van pastoor Ton Cassee werd vanochtend een nieuw stalenkruis gemonteerd. "Hier hebben we lang naar uitgekeken."

Het oude kruis was na 54 jaar dienst vervallen. Toch was het allerminst nog zeker of er een nieuwe gebouwd kon worden. "We hebben er op gehoopt en gelukkig is het gebeurd", vertelt Cassee aan NH Nieuws.

De pastoor vervolgt: "We hadden eerst nog gesprekken: handhaven we dit gebouw nog wel? Want het loopt ook in Heemskerk flink terug. Maar we zijn met de bisschop in gesprek geweest en uiteindelijk is toestemming gegeven. Maar andere kerken roepen nu: Waarom jullie wel, en wij niet."

Trots

Directeur Piet de Groot van het constructiebedrijf dat de klus heeft uitgevoerd, is in zijn nopjes. Na zeven maanden lassen, vijlen en schuren mag het resultaat er zijn. "Opluchting, dat wel", lacht hij. "Ik ben trots. En vooral op mijn mensen die het voor elkaar hebben gekregen."