Woning beschoten in Schagen: politie onderzoekt motief

SCHAGEN - Een woning aan de Rozenlaan in Schagen is gisteravond beschoten. Er raakte niemand gewond bij de beschieting.

De politie kreeg rond 22.00 uur een melding binnen van buurtbewoners die knallen hoorden. Bij aankomst bleek er een rijtjeshuis te zijn beschoten. Het is volgens een woordvoerder van de politie nog niet bekend waarmee het huis onder vuur is genomen.

De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan om erachter te komen wat er is gebeurd. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. Daar is vooralsnog niks uitgekomen. De politie is daarom op zoek naar getuigen van de schietpartij.