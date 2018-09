Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Reizigersvereniging Rover doet voorstellen voor oplossen mobiliteitsprobleem Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - In de Metropoolregio moeten er de komende decennia zo'n 230.000 woningen bij komen. Dat alleen is al een hele opgave, maar ook voor de bereikbaarheid en het openbaar vervoer heeft dat gevolgen. Reizigersvereniging Rover doet daarom nu verschillende voorstellen om op die toenemende mobiliteitsvraag in te spelen.

Zo wil de organisatie een toeslag van vijftien euro op elk vliegticket voor een reis van of naar Schiphol. Die opslag moet jaarlijks zo'n 650 miljoen euro opleveren. Dat bedrag kan worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Een lightrailverbinding zou een mogelijke oplossing kunnen zijn, aldus een woordvoerder van Rover. Ook moeten projectontwikkelaars per nieuw te bouwen woning in Noord-Holland 10.000 euro gaan betalen en zo bijdragen aan het openbaar vervoer. Dat zou in de komende tien jaar 2,3 miljard euro opleveren. Bovendien vindt Rover dat ook de provincie in die periode 2,3 miljard euro moet investeren. Met de voorstellen reageert Rover op staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Die zei eerder tot 2030 geen extra middelen ter beschikking te hebben voor investeringen in het openbaar vervoer.