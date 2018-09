Kogel door de kerk: befaamde kasseienstrook Alkmaar voortaan monument

ALKMAAR - De Munnikenweg die Alkmaar met Oudorp verbindt, krijgt definitief een monumentenstatus. De kasseienstrook wordt officieel opgenomen in het historisch erfgoed van de stad.

Door deze nieuwe status mogen de kasseien niet vervangen worden door bijvoorbeeld asfalt en moeten ze goed onderhouden worden. En dat is precies waar initiatiefnemer en BAS-fractielid Willem Peters voor heeft gestreden: "We zijn ontzettend blij met dit nieuws, niemand mag meer aan de weg komen. Dat ligt vast."

Lees ook: BAS-raadslid Willem Peters: 'Munnikenweg verdient status van monument'

Met deze hernieuwde status is de kasseienstrook het eerste 'kasseienstraatmonument' dat Nederland rijk is. "In Frankrijk en België bijvoorbeeld worden zulke wegen veel vaker tot monument verklaard", aldus Peters.

Unaniem

Erg spannend was de stemming gisteravond niet. Alle partijen waren het unaniem eens. "Er werden volop grappen gemaakt. De Seniorenpartij grapte dat ze minder blij waren met al dat gerammel op de weg voor hun lichamen", licht Peters toe.

Voorheen was de kilometerslange strook onderdeel van de Ronde van Noord-Holland en daarmee zowel beroemd als berucht onder menig wielrenner. Oud-wielrenner en koersdirecteur Steven Rooks heeft een speciale band met de weg: "Als kind heb ik daar al gespeeld. Dus ik ben er erg trots op dat dit behouden blijft. Veel van zulke wegen worden geasfalteerd en daarmee verdwijnt de nostalgie van zo'n paadje."

Toch kijkt Rooks er als wielrenner anders tegenaan: "Om over een kasseienstrook te fietsen is absoluut niet prettig. Zeker met die dunne bandjes hobbel je heel erg. Ter voorbereiding op een bepaalde toer kan het wel handig zijn om te kijken welke techniek je moet gebruiken."

NH Nieuws sprak eerder met de ex-wielrenner waarin hij over de befaamde weg fietst: