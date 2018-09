Bouwstop na omvallen heimachine: kinderdagverblijf ernstig geschrokken

De heimachine op het naastgelegen bouwterrein kantelde gisteravond plotseling tijdens het opstellen van het apparaat. Het gevaarte kwam met een harde klap op de grond, slechts tien meter van het kinderdagverblijf vandaan.

Geschrokken

"U kunt zich voorstellen dat we ernstig geschrokken zijn", zegt Esther Zijl van Forte Kinderopvang. "Maar gelukkig is het goed afgelopen."

Het kinderdagverblijf heeft de gemeente om een onderzoek gevraagd. Tot dat onderzoek is afgerond moet de bouw worden stopgezet, zo eist het bestuur.

Weer rechtop

Inmiddels staat de heimachine weer rechtop. Twee hijskranen waren nog tot laat bezig om de heimachine weer op zijn plek te krijgen. Er zijn gisteravond geen mensen gewond geraakt.

Reactie gemeente Beemster:

De gemeente Beemster laat inmiddels weten dat de bouw tot maandag is stilgelegd. Loco-burgemeester Dick Butter heeft contact gehad met de kinderopvang. "Er komt maandag een nieuwe heistelling en de bouwinspecteur is dan aanwezig om toe te zien op de veiligheid. Ook maken wij afspraken met de aannemer over de tijden van het aanvoeren van materieel. Zo kunnen ze rekening houden met schooltijden", aldus de gemeente.