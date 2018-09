Buurtmaaltijden in Haarlem in gevaar door schulden: "Hoe komen we aan 10.000 euro?"

HAARLEM - Nacima Khelfi ziet haar levenswerk instorten. Zij runt een buurtcafé in de Molenwijk in Haarlem. Vooral eenzame mensen en ouderen komen daar hun warme maaltijd eten en sociale contacten opdoen. Na een jarenlang conflict met de verhuurder heeft de rechter nu besloten dat haar stichting 10.000 euro aan de verhuurder moet betalen aan achterstallig huur. Nacima is de wanhoop nabij.

"Dat geld hebben we niet en eerdaags komt de deurwaarder al", vertelt ze tegen NH Nieuws. Het buurtcafé zit in een slooppand van de gemeente. Meurkens&Meurkens beheert het gebouw aan het Terschellingpad tot de sloop. Tegen kostprijs kunnen maatschappelijke organisaties ruimte huren.

Lekkages

Door de jaren heen is er een slepend conflict ontstaan tussen Meurkens&Meurkens en onder meer het buurtcafé. De winkel heeft volgens Khelfi schade opgelopen door lekkages. De verhuurder vindt op zijn beurt weer dat het buurtcafé en de kringloopwinkel ernaast jarenlang geen of te weinig vergoeding hebben betaald om in het gebouw te mogen zitten. Die schuld zou zijn opgelopen tot 40.000 euro.

Rechtszaak

Dit leidde tot een soort huuropzegging. Toen Tabitha besloot toch te blijven, kwam er een rechtszaak. De rechter heeft besloten dat het buurtcafé weliswaar huurrechten heeft en in het gebouw mag blijven. Maar er is ook besloten dat er 10.000 euro over tafel moet komen. Dat is een tegemoetkoming in de huurkosten van de afgelopen vier jaar. "En dat geld hebben we niet", aldus Nacima.

Zij heeft haar hoop nu gevestigd op de gemeenteraad. Er moet snel iets gebeuren, want Meurkens&Meurkens heeft al een deurwaarder ingeschakeld. "Als die hier alle spullen weg komt halen, dan is dat het einde van het buurtcafé", zegt Nacima.

Betaalregeling

Nacima denkt dat gemeenteraad de beheerder zou kunnen dwingen een maandelijks betaling af te spreken. Meurkens&Meurkens werkt daar niet aan mee, omdat de uitspraak van de rechter volgens het bedrijf duidelijk is: 10.000 euro huurachterstand betalen.