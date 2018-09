Vuurwerkverbod Bloemendaal definitief van de baan

BLOEMENDAAL - Er komt definitief geen vuurwerkverbod in Bloemendaal. Even leek er sprake te zijn van een verbod in de dorpskern, maar dat is nu van de baan.

Het kabinet geeft gemeenten zelf de bevoegdheid om te bepalen of hun inwoners wel of geen vuurwerk mogen afsteken tijdens de jaarwisseling. In Bloemendaal werd naar aanleiding van een enquête onder de bewoners gestemd over een dergelijk verbod. GroenLinks en D66 drongen aan op meer maatregelen.

Betutteling

De VVD sprong in de bres en daarmee is het verbod afgewezen met 12 tegen 5 stemmen. De partij noemt een eventueel verbod 'betutteling'. Rolf Harder van de VVD: "Aan de ene kant willen we niet betuttelen, aan de andere kant snappen we dat mensen met rieten daken bange dagen beleven."

Om deze mensen toch tegemoet te komen stelt de partij onder andere voor om een meldpunt op te richten voor mensen die overlast ervaren van vuurwerk. Daarnaast moeten er twee extra handhavers ingehuurd worden drie dagen voorafgaand aan de jaarwisseling tot en met nieuwjaarsdag.

Wel voegt Harder daar aan toe: "We willen niet dat de handhavers zich in de bosjes verschuilen en iedereen die op hun pad komt die in overtreding is, op de bon slingeren."