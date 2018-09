Protesterende studenten bezetten Universiteit van Amsterdam: "We gaan voorlopig niet weg"

AMSTERDAM - (AT5) Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezetten sinds vanmorgen het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat. Ze protesteren onder meer tegen het gebrek aan diversiteitsbeleid, het bezuinigingsbeleid van het kabinet en de enorme werkdruk op de universiteit.

De groep studenten gaat door het leven als Autonome Universiteit Postcolonial House (PCH). De studenten hebben de voordeur gebarriceerd met stoelen. Ze zijn van mening dat het College van Bestuur (CvB) van de UvA te weinig doet aan de situatie. "We hebben niet het idee dat het CvB en Den Haag ons helpt", zegt een woordvoerder van PCH.

De studenten zien vooral het diversiteitsbeleid als een ondergeschoven kindje. "We willen dat het CvB het diversiteitsrapport in zijn geheel invoert. We vinden dat de UvA nog steeds te wit is, vooral als je het vergelijkt met de Vrije Universiteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de posters die hangen op onze universiteit, zie je weinig diversiteit in de mensen."

'We gaan niet weg'

De protesterende studenten zijn niet van plan om het P.C. Hoofthuis te verlaten. "We gaan niet weg. Als de CvB ons zal uitzetten, zouden wij dat raar vinden. Dat gaat lijnrecht in tegen alles wat zij uitdragen. Alle andere studenten zijn vandaag gewoon welkom hier om te studeren."