Automobilist raakt te water in IJmuiden Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

IJMUIDEN - Een automobilist is vanochtend met zijn auto te water geraakt bij de kop van de haven in IJmuiden. Medewerkers die in het havengebied aan het werk waren zagen de auto rond 05.30 uur in het water aan het Sluisplein drijven.

Volgens een ooggetuige zat de bestuurder nog in zijn voertuig, maar kon zichzelf in veiligheid brengen door op het dak van zijn auto te klimmen. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden opgeroepen om hulp te bieden.



Het lukte de bestuurder om naar de kant te zwemmen en werd door omstanders omhoog geholpen. Ambulancemedewerkers hebben de man opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet duidelijk hoe het nu met de bestuurder is.