Brand in woning in Oudendijk: persoon gewond naar ziekenhuis Foto: Shutterstock

OUDENDIJK - In een woning aan de Zomerdijk in Oudendijk heeft vannacht een brand gewoed op de eerste verdieping. Volgens de brandweer is een persoon meegenomen naar het ziekenhuis.

Omdat de brand op de eerste verdieping van het pand was, werd er een hoogwerker ingezet. Er zijn twee mensen nagekeken door ambulancepersoneel. Een van de gewonden moest mee naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. De brand was snel geblust. Hoe het vuur is ontstaan, is vooralsnog niet bekend.