Auto botst tegen verkeerspaal in Vijfhuizen: bestuurder gewond Foto: Inter Visual Studio

VIJFHUIZEN - Een auto is gisteravond op de Driemerenweg (N205) in Vijfhuizen tegen een verkeerspaal gebotst. Volgens een ooggetuige is de bestuurder hierbij gewond geraakt.

Het voertuig zou een waarschuwingspaal voor verkeerslichten hebben geramd. Hoe de bestuurder in de berm terecht is gekomen, is niet bekend. Door het ongeval werd een rijstrook afgesloten. De auto is weggesleept door een bergingsdienst.