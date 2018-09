HOV-plannen tussen Huizen en Blaricum in nieuwe fase

BLARICUM - Huizers en mensen uit Blaricum konden vandaag meepraten over de plannen met het HOV (Hoogwaardig openbaar vervoer) in hun gemeenten. Na roerige jaren van strijd en protest is er een nieuwe fase aangebroken en mogen mensen meedenken over de uitwerking van de plannen.

Er werd de afgelopen jaren een felle strijd gestreden tegen het aanleggen van een HOV-busbaan door Huizen en Blaricum. Na veel verzet is besloten dat de bus met het reguliere verkeer gaat meerijden via de Meent. De bus rijdt dan vanaf de Huizermaatweg via de Bovenmaatweg, Aristoteleslaan, Stroomzijde, Floris V. Dreef en Stichtseweg richting de A27.

Nu het tracé is vastgesteld, kan de projectorganisatie HOV in ’t Gooi aan de slag met het uitwerken van het ontwerp. Iedereen mag meedenken en suggesties doen over de precieze invulling daarvan. Dat gaat er gemoedelijker aan toe dan in het verleden. Dat is niet verwonderlijk, want de actievoerders hebben grotendeels hun zin gekregen.

"Wij hebben bereikt dat alle bomen in het park waar een busbaan moest komen, kunnen blijven staan. Er komt geen betonnen bak meer door het park, maar de bussen gaan rijden over bestaande wegen", vertelt Dian Vrijmens van actiegoep Busbaan Nee! tegen NH Nieuws.

Pijn verzachten

Ook wethouder Liesbeth Boersen van Blaricum is blij met de gekozen route. "Wij gaan nu proberen om de punten die pijnlijk zijn voor mensen te verzachten", zegt ze.

Na alle gesprekken verwacht de projectorganisatie HOV in ’t Gooi begin 2019 de definitieve ontwerpen voor Huizen-Blaricum en Laren-Eemnes klaar te hebben. Het is de bedoeling dat de HOV-verbinding in 2022 klaar is.