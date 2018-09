Groot belangrijk voor winnend Nederland tegen Japan

EINDHOVEN - De Nederlanse handbalsters hebben een overtuigende oefenzege geboekt op Japan. In Eindhoven was de ploeg van bondscoach Helle Thomsen met 38-26 te sterk voor de Aziaten.

Oranje startte sterk en stond al snel met 8-1 voor, door onder andere twee doelpunten van de Volendamse Debby Bont en liefst vijf keer Nycke Groot, die geboren is in Alkmaar. De handbalvrouwen, zonder de gestopte Yvette Broch en de geblesseerde Loïs Abbingh, hielden de ruime voorsprong vast en gingen via 12-6 met een 18-10 voorsprong rusten. Bij een stand van 12-6 stopte de geboren Heerhugowaardse doelvrouw Tess Wester een strafworp.

Ook na de pauze ging Nederland vrolijk door met scoren. Vooral Groot, die uiteindelijk verantwoordelijk was voor liefst veertien doelpunten, was op dreef. Via 20-12 liepen de Nederlandse vrouwen al snel uit naar 27-15. De Japanners kwamen vervolgens ietsje beter in de wedstrijd en verkleinden de achterstand naar negen punten (30-21). Dat was het moment dat Groot zich er weer mee ging bemoeien en haar dertiende en veertiende van de avond maakte. Nadat doelvrouw Jasmina Jankovic voor de 37-25 maakte, zorgde Bont met haar vijfde treffer van de avond voor het slotakkoord: 38-26.

EK

Vrijdagavond (19.30 uur) staat er opnieuw een oefenduel tegen de Aziatische ploeg op het programma. De wedstrijden worden gespeeld als voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat in december plaatsvindt in Frankrijk.