Vader 'razend en wanhopig' door problemen in busvervoer voor gehandicapten

VELSEN - Het leerlingenvervoer van Regio Rijder, die kinderen met een verstandelijke beperking uit Velsen en IJmuiden naar school brengt, is een rommeltje. Dat is nog een understatement volgens Jan Müter, wiens zoon dagelijks met de speciale bus naar school wordt gebracht. "Het zijn geen zakken aardappelen die vervoerd worden."

Müter vertelt dat zijn zoon een keer in de bus in slaap is gevallen, waardoor hij niet bij zijn school kon uitstappen. De chauffeur reed door. De zoon van Müter werd ongeveer veertig kilometer later wakker: op een industrieterrein in Amsterdam.

Jan Müter vertelt het verhaal met tranen in zijn ogen. Het maakt hem 'razend en wanhopig' dat het leerlingenvervoer voor verstandelijk gehandicapte kinderen één grote chaos is. Het gebrek aan een vaste chauffeur is nog zijn grootste klacht. "Als chauffeur moet je een relatie opbouwen, daar heb je vaardigheden voor nodig."

'Ontwikkeling in de weg'

Ook bij de veiligheid in het busje zet de bezorgde vader vraagtekens. Volgens Müter zitten de kinderen elkaar in de bus altijd flink in de haren, 'letterlijk en figuurlijk'.

De organisatie Regio Rijder belooft over twee weken beterschap te kunnen bieden. Voor Müter kunnen die veertien dagen niet snel genoeg voorbij zijn. "Dit staat de ontwikkeling van mijn kind in de weg."