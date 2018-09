FC Emmen te sterk voor OFC in KNVB-beker

OOSTZAAN - OFC heeft niet voor een stunt weten te zorgen tegen eredvisionist FC Emmen. Ondanks dat de ploeg van trainer Eric Heerings goed tegenstand bood, trokken de proffesionals aan het langste eind: 1-3.

Wie de eerste helft zag, weet dat het niet vanzelfsprekend was dat FC Emmen met een voorsprong de kleedkamer opzocht. Het was dan wel Emmen-speler Reuven Niemeijer die zijn ploeg na een tien minuten op voorsprong bracht, maar ook OFC had zeker kansen om een doelpunt te maken. Zo miste Reda Kharchouch een kans na een voorzet van Soufiane Reclaoui en bracht Emmen-doelman Kjell Scherpen redding na een kopbal van Tom Noordhoff. Diezelfde Scherpen maakte ook een schot van opnieuw Kharchouch onschadelijk.

Vlak voor de rust kwamen de Noord-Hollanders echter ook nog even goed weg. Eerst kopte Henry Opoku namens OFC bijna in zijn eigen doel, maar de lat stond een tegentreffer in de weg. Even later maakte Niemeijer bijna de 0-2. Doelman Atam Koroglu bracht redding, waardoor er een ruststand van 0-1 op het scorebord stond.

Penalty

Vlak na rust werd het toch 0-2 voor de ploeg uit Emmen. Frank Schilder maakte een overtreding op Henk Bos, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Glenn Bijl maakte geen fout en verschalkte Koroglu. De derdedivisionist uit Oostzaan kreeg via Reclaoui (kopbal) en invaller Mohamed Cheriff (schot naast) nog kansen op de aansluitingstreffer, maar zij hadden beide het vizier niet op scherp.

Dat had Bijl wel. Nadat Roi Momo een overtreding beging, wist hij door middel van opnieuw een strafschop de marge op drie doelpunten te brengen. De 1-3 van invaller en tevens jubilaris Rachid El Yaghmouri, die zijn tweehonderdste wedstrijd in het OFC-shirt speelde, deed er vervolgens niet meer toe.

Opstelling OFC: Koroglu; Opoku, Zeijlmans, Ottenhof, Schilder (Momo/65); Wiltenburg, Noordhoff, De Jonge; Biberoglu (Cherif/76), Kharchouch, Reclaoui (El Yaghmouri/83).

Opstelling FC Emmen: Scherpen; Klok, Suliman, Bakker, Cavlan; Niemeijer (Bourdouxhe/73), Bos, Veendorp, Bijl; Arias (Ben Moussa/61), Slagveer.