AZ makkelijk door naar volgende ronde KNVB-beker

MEPPEL - AZ is makkelijk doorgedrongen tot de volgende ronde van de KNVB-beker. Tegen hoofdklasser Alcides had de ploeg van John van den Brom aan een helft genoeg om de wedstrijd te beslissen.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat de Alkmaarders voor niets anders dan winnen naar Meppel waren afgereisd. Na ruim een kwartier spelen leidde die sterke openingsfase tot het eerste doelpunt. Oussama Idrissi gaf de bal voor en de Noorse spits Bjørn Johnsen hoefde er alleen maar tegenaan te lopen om de eerste treffer in het nieuwe bekerseizoen te laten noteren: 0-1.

Nog geen tien minuten later was diezelfde Idrissi opnieuw van grote waarde voor AZ. De aanvaller, die door bondscoach Erwin van de Looi opnieuw is geselecteerd voor Jong Oranje, kwam vanaf de linksbuitenpositie naar binnen en rondde goed af. Na ruim een halfuur spelen gooide Adam Maher vervolgens de wedstrijd in het slot. Via een wonderschone vrije trap schoot de middenvelder, die deze wedstrijd voor het eerst na zijn terugkomst in de basis stond, raak voor de 0-3. Kort voor rust mocht ook Dorin Rotariu juichen. De Roemeen maakte zijn eerste treffer voor AZ, waarna de ploegen met een 0-4 stand de kleedkamer opzochten.

Paal en lat

Na de rust was het Alcides dat het eerst gevaarlijk werd. Koen Romme schoot op de paal en vervolgens raakte Jermain Wobbes de lat. Daardoor ontsnapte de ploeg van Van den Brom aan een tegendoelpunt. Nadat er vervolgens een tijdje geen grote kansen waren geweest, liet Idrissi zich nog even zien. Eerst schoot hij raak nadat hij de bal via een korte corner kreeg en even later maakte hij zijn hattrick compleet door een strafschop in de linkerhoek te schieten: 0-6.

Daar stopte de teller en door een 0-6 overwinning plaatste de Alkmaarders zich, onder aanvoering van gelegenheidscaptain Jonas Svensson, voor de laatste 32. Komende zaterdag is de loting. Dan ziet de ploeg van Van den Brom wie ze eind oktober treffen in de volgende ronde.

Opstelling Alcides: Bos; Mooij, Blokzijl, Fokke, Komduur; Lohman, Fokke (Van Zomeren/68), Romme, De Grip (Bos/56); Wobbes, Luyckx (Keizer/77)

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Bergsma, Ouwejan (Wijndal/65); Seuntjens, Maher, Vejinovic (Reijnders/58); Rotariu, Johnsen, Idrissi.