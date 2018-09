Deel dit artikel:













Kijk van Martijn: "Het was om te huilen" Foto: NH Nieuws

VELSEN-ZUID - Visboer Martijn heeft er nog steeds pijn van in zijn buik; het 5-0 verlies van Telstar in de KNVB beker tegen AFC. "Het was om te huilen."

Vrijdag speelt Telstar thuis tegen FC Oss. "Ik neem alleen genoegen met drie punten en minmimaal drie goals", aldus de teleurgestelde IJmuidenaar.