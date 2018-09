FC Volendam zonder Deul, Peters en Van Stappershoef

VOLENDAM - FC Volendam heeft de bekerontmoeting tegen Willem II (1-2) 'redelijk' verteerd, aldus trainer Misha Salden donderdagmiddag. Morgenavond wacht in de competitie de uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Net als FC Volendam wachten de Brabanders na zes speeldagen ook nog op hun eerste overwinning.

Helmond Sport verloor de laatste drie competitiewedstrijden en kreeg dinsdag op De Braak in de beker met 5-0 klop van Fortuna Sittard. "Wij gaan er naartoe om te winnen", benadrukt Salden. "Maar als je staat waar wij staan, kun je niet zeggen: 'Dat doen we wel even'. Helmond is niet een ploeg die het spel maakt. Ze spelen vaak de lange bal van achteruit en kunnen uit het niets een doelpunt maken."

'Deul niet fris'

Salden wijzigt zijn elftal op één plaats ten opzichte van afgelopen dinsdag. Nick Doodeman keert terug in de basis en Boy Deul zit op de bank. "Boy voelt zich niet fris na de minuten die hij dinsdag heeft gemaakt. Het is goed dat hij dat aangeeft, al was ik graag met hem gestart."

Ook Cas Peters en Jordi van Stappershoef ontbreken in Helmond. Peters is niet helemaal fit Van Stappershoef herstelt nog van een lichte hersenschudding die hij vorige week tegen Jong PSV opliep.

Helmond Sport - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur. Sjors Blaauw is je verslaggever. NH Sport begint om 19.00 uur.